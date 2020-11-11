Петербуржцам рассказали об украшении города к Новому году

В Петербурге начинается подготовка городских улиц к Новому году. Городские власти рассказали о праздничном оформлении и его стоимости.

Как сообщили в комитете по печати и взаимодействию со СМИ, минувшей ночью в центре Петербурга повесили первые гирлянды — они украсили набережную Крюкова канала и площадь Искусств.

В этом году новогоднее оформление появится и в удаленных от центра районах, а также в микрорайонах с массовой жилой застройкой. К примеру, декоративные композиции появятся в Южно-Приморском парке. Впервые в программу оформления включены Гражданский проспект, Проспект Мориса Тореза, Приморский проспект и набережная Черной речки.

Всего к Новому году и Рождеству в городе установят почти четыре тысячи элементов праздничного убранства. Город украсят 62 искусственными елями. Петербург должен полностью преобразиться к 20 декабря.

На подготовку и реализацию оформления в этом году потратят 182 млн рублей, что на 25% меньше прошлогодних затрат.

Ранее Gazeta.SPb.ru показывала, как Петербург украшают к Новому году.