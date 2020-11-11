Gazeta.SPb.ru показывает, как Петербург украшают к Новому году

Северную столицу начали украшать к главному зимнему празднику — Новому году. Праздничное оформление появится во всех районах города.

Санкт-Петербург с начала ноября начинает менять свой повседневный облик. В городе уже устанавливают новогодние елки, а на днях в городе приступили к монтажу праздничной подсветки.

Корреспондент Gazeta.SPb.ru запечатлел установку подсветки в центре Петербурга. Яркими и мерцающими гирляндами обвешивают ограждения на городских набережных, деревья и световые опоры. В скором времени Северная столица полностью преобразится и будет готова встречать Новый год.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пандемия коронавируса не повлияет на оформление Петербурга к Новому году и Рождеству.