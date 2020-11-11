Gazeta.SPb.ru показывает, как Петербург украшают к Новому году

Gazeta.SPb.ru показывает, как Петербург украшают к Новому году
Петербург начали украшать к Новому году. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин

Северную столицу начали украшать к главному зимнему празднику — Новому году. Праздничное оформление появится во всех районах города.

Новогоднее оформление Петербурга. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин
Новогоднее оформление Петербурга. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин

Санкт-Петербург с начала ноября начинает менять свой повседневный облик. В городе уже устанавливают новогодние елки, а на днях в городе приступили к монтажу праздничной подсветки.

Новогоднее оформление Петербурга. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин
Новогоднее оформление Петербурга. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин
Новогоднее оформление Петербурга. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин
Новогоднее оформление Петербурга. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин

Корреспондент Gazeta.SPb.ru запечатлел установку подсветки в центре Петербурга. Яркими и мерцающими гирляндами обвешивают ограждения на городских набережных, деревья и световые опоры. В скором времени Северная столица полностью преобразится и будет готова встречать Новый год.

Новогоднее оформление Петербурга. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин
Новогоднее оформление Петербурга. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин
Новогоднее оформление Петербурга. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин
Новогоднее оформление Петербурга. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пандемия коронавируса не повлияет на оформление Петербурга к Новому году и Рождеству.

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