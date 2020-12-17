На Долгоозерном рынке нашли более сотни килограммов санкционных продуктов

Их изъяли для дальнейшего уничтожения.

Сотрудники службы таможенного контроля нашли на Долгоозерном рынке центнер санкционных продуктов. Им пришлось изъять товары, чтобы в дальнейшем их уничтожить. Об этом сообщили в пресс-службе СЗТУ.

Отмечается, что речь идет о сырах, масле и колбасных изделиях, привезенных из Германии, Италии, Финляндии, Нидерландов, Испании и других стран Европейского союза. У предпринимателей не нашлось разрешительных документов, продукты не проходили надлежащую сертификацию. Сотню килограммов еды изъяли из оборота.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Полюстровском нашли магазин с «санкционкой»: уничтожены будут 200 кг продуктов. На рынке продавали сыры и мясо из заграницы.