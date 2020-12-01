На Полюстровском нашли магазин с «санкционкой»: уничтожены будут 200 кг продуктов

На Полюстровском нашли магазин с &#171;санкционкой&#187;: уничтожены будут 200 кг продуктов
Всю "санкционку" уничтожат. Фото: Россельхознадзор

На рынке продавали сыры и мясо из заграницы.

На Полюстровском рынке обнаружили магазин, в котором продавали санкционные товары. Специалисты изъяли более 200 килограммов сыра и мяса, которые запрещены для провоза в Россию из Европы. Товары были произведены в Италии, Германии и других странах. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Отмечается, что у продавца не нашлось документов, которые бы подтверждали безопасность товаров. Всю «запрещенку» у бизнесмена изъяли – ее в скором времени уничтожат.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Навальный призвал вводит санкции против богатейших россиян. Он считает, что нужно наказывать в первую очередь ближайшее кружение Путина.

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