Полиция опровергла информацию о похищении мужчины в Петербурге

Полиция опровергла информацию о похищении мужчины в Петербурге
Ресторан "Токио Сити" на Дачном проспекте. Фото: google.maps

Пользователи соцсетей уверяли, что горожанина похитили прямо из ресторана.

Полиция Санкт-Петербурга опровергла информацию о похищении мужчины в ресторане. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Сегодня, 17 декабря, пользователи соцсетей написали, что на Дачном проспекте видели, как трое мужчин похищают горожанина. Его якобы вывели из ресторана, а затем увезли в неизвестном направлении. Петербуржцы уверяли, что полиция объявила план «Перехват» по горячим следам.

Сотрудники правоохранительных органов утверждают, что информация ложная. Непонятно, действительно ли горожане что-то видели или данные опубликовали ради шутки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге спустя 4 месяца задержали подозреваемых в похищении женщины. Злоумышленникам нужно было знать, где находятся ее родственники.

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