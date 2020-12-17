Полиция опровергла информацию о похищении мужчины в Петербурге

Пользователи соцсетей уверяли, что горожанина похитили прямо из ресторана.

Полиция Санкт-Петербурга опровергла информацию о похищении мужчины в ресторане. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Сегодня, 17 декабря, пользователи соцсетей написали, что на Дачном проспекте видели, как трое мужчин похищают горожанина. Его якобы вывели из ресторана, а затем увезли в неизвестном направлении. Петербуржцы уверяли, что полиция объявила план «Перехват» по горячим следам.

Сотрудники правоохранительных органов утверждают, что информация ложная. Непонятно, действительно ли горожане что-то видели или данные опубликовали ради шутки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге спустя 4 месяца задержали подозреваемых в похищении женщины. Злоумышленникам нужно было знать, где находятся ее родственники.