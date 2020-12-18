Ярмарка, елочные базары, каток и спектакли: как провести выходные в Петербурге

Грядущие выходные обещают быть богатыми на разные предновогодние события. Gazeta.SPb рассказывает о главных: открытии елочных базаров, ярмарок и ледового катка, украшении главной городской ели, спектаклях и фестивалях, которые еще можно посетить вживую.

В воскресенье, 20 декабря, в Петербурге заработают елочные базары. Они будут работать по более чем 70 адресам практически во всех районах города. Купить зеленую красавицу можно будет до 31 декабря.

До конца этой недели «приоденется» главная новогодняя красавица, которую установили на Дворцовой площади. Для украшения, напомним, подготовили 300 игрушек. 18 декабря на дереве должны появиться серпантин, флажки и гирлянда, а 20-го — зажечься огоньки.

До этого, 19 декабря, на Манежной площади заработает новогодняя ярмарка. В домиках, установленных заранее, начнут продавать разные праздничные безделушки.

С 16 по 30 декабря петербуржцы могут посетить международный фестиваль видеоарта VIDEOFORMA VIII, который проходит в Центре современного искусства имени Сергея Курёхина. Его программа состоит из двух частей: выставки, где представлены работы художников из России, Германии, Франции, Канады и Румынии, и кураторских скринингов, подготовленных специалистами из Петербурга, Москвы и Екатеринбурга. Вход на мероприятие свободный.

В среду, 16 декабря, на Елагином острове открылся ледовый каток. Он работает ежедневно. Кроме того, в ЦПКиО имени Кирова вернули «бесплатную пятницу». А в одноименном доме культуры с 19 по 20 декабря будет работать «Маркет у моря» — фестиваль, на котором можно будет купить подарки от местных брендов, пофотографироваться в зимних декорациях и послушать рождественскую музыку.

С 18 по 20 декабря в Театре комедии имени Акимова можно будет посмотреть спектакль «Иллюзия любви» режиссера Татьяны Казаковой. Одну из главных ролей в пьесе про сильных женщин, движимых чувствами и обманутых мужчинами, исполнит народная артистка России Ирина Мазуркевич.

В пятницу, 18 декабря, в Шереметьевском дворце открывается выставка «Театр Александра Бенуа. Мания Петрушки». В экспозиции эскизы и фотографии, макеты и сценические костюмы из более чем 20 спектаклей в оформлении художника, от первых опытов на Императорской сцене до работ последних лет для миланского театра Ла Скала и труппы Сола Юрока, крупнейшего американского импресарио XX века. Особенно подробно представлены материалы к балету «Петрушка» на музыку Игоря Стравинского — наиболее значимому в творчестве Александра Бенуа спектаклю, для которого художник создал и оформление, и либретто.

18 и 19 декабря в театре «Санктъ-Петербургъ Опера» состоится премьера оперы Рихарда Штрауса «Электра» — трагедия о закате древней цивилизации.

А в театре «Приют комедианта» с 19 по 21 декабря можно будет увидеть спектакль «Киса» — историю одного из главных героев «12 стульев» Ильфа и Петрова Кисы Воробьянинова.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о гигантской горке, которую установили на площадке Никольских рядов. Скоро она будет радовать горожан, но точная дата ее открытия пока не известна.