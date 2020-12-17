В центре Петербурга появилась гигантская горка

Интернет-пользователи рассказывают, что вход на горку будет стоит 400 рублей, однако подтверждения этой информации пока нет. Фото: Instagram @nikolskiye

Интернет-пользователи рассказывают, что вход на горку будет стоит 400 рублей, однако подтверждения этой информации пока нет. Фото: Instagram @nikolskiye

В центре Северной столицы, на площадке Никольских рядов построили гигантскую горку для катания. На возведение несущей конструкции ушло 20 тонн железа.

Фотография новой горки, которая уже в скором времени будет радовать петербуржцев, была опубликована на странице Никольских рядов в Instagram в четверг, 17 декабря. Как рассказывают организаторы, на постройку затратили 160 часов, 2,5 тысячи брусьев и досок, а также 9,8 тысяч ячеек всесезонного покрытия, из которых составлен предназначенный для катания жёлоб.

Кроме того, горка оснащена бугельным подъемником, способным одновременно поднимать 25 «ватрушек» со скоростью до 1,8 метров в секунду. Точную дату открытия горки организаторы не сообщают, однако, по словам комментаторов в Instagram, оно намечено на 18 декабря.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что метро Петербурга украсили в преддверии новогодних праздников.