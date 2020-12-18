Улицы Петербурга чистят от снега более 900 машин и 1200 работников

На борьбу со снегопадом вышли 918 единиц техники и 1217 специалистов ручного труда. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

На борьбу со снегопадом вышли 918 единиц техники и 1217 специалистов ручного труда. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Утром в пятницу в Северной столице пошел снег. О снегопаде дорожников предупредили заранее. Об этом сообщили в городском комитете по благоустройству.

Ночью дорожные службы заранее обработали поверхности тротуаров и проезжей солевыми растворами и песко-соляной смесью, чтобы с утра на дорогах не образовалась наледь.

Сейчас дорожники сметают снег, после чего его вывезут на пункты приема. На уборку городских улиц вышли 918 единиц техники и 1217 специалистов ручного труда. Синоптики обещают, что снег будет идти весь день, поэтому дорожные предприятия организовали дежурства.

Власти просят водителей и пешеходов быть осторожными.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в последний рабочий день недели в Петербурге ожидается облачная погода со снегом, переходящим в мокрый.