В Петербурге ожидается снег и дождь

Вторая половина декабря обещает быть морозной и снежной. Фото: СПб ГУП "Горэлектротранс"

Вторая половина декабря обещает быть морозной и снежной. Фото: СПб ГУП "Горэлектротранс"

В пятницу, 18 декабря, на Петербург с запада надвигается циклонический вихрь «Дуглор».

В последний рабочий день недели ожидается облачная погода со снегом, переходящим в мокрый. Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Ближе к вечеру пройдут дожди. Возможна гололедица и налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев.

Столбики термометров покажут 0…+2 градуса. Ветер юго-восточный будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что главное управление МЧС по Санкт-Петербургу предупреждает горожан, что, хотя завтра ожидается малооблачная погода без осадков, стоит приготовиться к морозам.