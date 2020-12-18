Метрополитен выпустит уникальные жетоны в честь 50-летия станций «Елизаровская» и «Ломоносовская»

На станциях петербургской подземки начнут продавать юбилейные жетоны, посвященные 50-летию станций «Елизаровская» и «Ломоносовская».
Как сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен», с понедельника, 21 декабря, в кассах подземки начнут продавать жетоны блистере «Елизаровская» — 50 лет», и «Ломоносовская» — 50 лет». Также жетоны будут продаваться россыпью.
В метрополитене обратили внимание на то, что жетоны без блистера можно будет приобрести только на станциях-именинницах. Они будут продаваться по 55 рублей.
Юбилейные жетоны в блистерах будут продаваться в кассах всех станций. Петербуржцы смогут их купить за 390 рублей.
Отметим, что количество жетонов ограничено.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургский метрополитен перешел на зимний режим работы.