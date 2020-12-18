Актер фильма «Белое солнце пустыни» Александр Массарский скончался от коронавируса

Первый советский каскадер Александр Массарский, которого начали узнавать после роли в фильме «Белое солнце пустыни», умер на 93-м году жизни.

Об этом сообщает «Союз кинематографистов Российской Федерации». Причиной смерти легендарного каскадера стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.

«18 декабря на 93 году ушел из жизни легендарный каскадер, актер, изобретатель Александр Самойлович Массарский. Он по праву считается одним из основоположников отечественной школы каскадеров», — рассказали в Союзе.

Сам актер рассказал о своей болезни 16 декабря. Он написал, что лежит с ковидом. Спустя два дня артист ушел из жизни.

Массарский организовал на «Ленфильме» отряд каскадеров, которых приглашали сняться в кино по всей стране. Каскадер работал во множестве картин, таких как «Белое солнце пустыни», «Мертвый сезон», «Король Лир», «Транссибирский экспресс», «Человек-амфибия», «Тревожное воскресенье» и других.