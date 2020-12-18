В Кудрово иномарка вылетела с дороги, повредив остановку

Машина вылетела с дороги. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

Машина вылетела с дороги. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

Очередная авария из-за скользких дорог случилась в Ленинградской области. Легковушка вылетела в кювет. Обошлось без пострадавших.

Как сообщают местные жители в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте», инцидент произошел ночью, 19 декабря, во Всеволожском районе. Иномарка вылетела с трассы на Центральной улицы. Точная причина на данный момент неизвестна. Предположительно, – аварию могли вызвать погодные условия.

В итоге, автомобиль сначала врезался в остановку общественного транспорта, а затем угодил в кювет.

На место происшествия прибудут сотрудники спецслужб для устранения последствий аварии. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что огромная деталь упала с трала на легковушку на КАД. Местные жители называют причиной плохое крепление детали.