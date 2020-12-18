Мужчина устроил стрельбу ночью на Косыгина, гуляя с ребенком и собакой

Стрельба из оружия напугала жителей одного из домов в Красногвардейском районе. Мужчина произвел несколько выстрелов по деревьям. Также пули угодили в окна жильцев.

Инцидент со стрельбой произошел ночью, 19 декабря, во дворе дома №30/3 на улице Косыгина. Мужчина вышел прогуляться с девушкой, ребенком и собакой, а заодно прихватил с собой неизвестное оружие. Именно из него он произвел пару выстрелов. Пули попали в деревья, а также в окна жильцов дома.

Местных жителей это очень сильно перепугало. Очевидцы сообщили о данном инциденте в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Происшествие началось внезапно и также завершилось. К счастью, обошлось без пострадавших.

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