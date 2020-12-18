Космонавты ищут новое место утечки воздуха на МКС

Космонавты ищут новое место утечки воздуха на МКС
На МКС произошла утечка воздуха. Фото: pixabay.com

Утечка воздуха произошла на Международной космической станции. Космонавты продолжают поиск места аварии в модуле «Звезда».

Об этом сообщили в субботу, 19 декабря, в ходе переговоров космонавтов, которые транслировало NASA.

Авария является большой проблемой для специалистов космоса. Восполнить утечку будет сложно, так как запасы кислорода на борту станции подходят к концу. Кроме этого, место утечки до сих пор не обнаружено. По словам космонавта Сергея Рыжикова, как сообщает РИА Новости, непонятно «в какой части ПрК (промежуточной камеры) у нас еще дополнительная течь».

Пока что предприняты все меры по поиску данного места. Космонавтам предложили укладывать мешки и покрывала на различные места модуля, чтобы ограничить участок поиска аварии. Также до момента находки проблемы призвали специалистов держать камеру постоянно закрытой. Это позволит экономить воздух.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сrew Dragon успешно пристыковался к МКС

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