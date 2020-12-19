«Какой стручок»: Муцениеце высмеяла интимное прошлое Айзы

Известная актриса Агата Муцениеце оставила провокационный комментарий в соцсети, касающийся личных отношений блогера Айзы Анохиной и рэпера Гуфа.

Скандальные записи Муцениеце публиковала по условиям YouTube-шоу Comment Out. Накануне вышел новый выпуск, участниками которого стали Муцениеце и блогер Wylsacom.

Так, Муцениеце была вынуждена написать в Instagram-аккаунте Олега Майами, нынешнего возлюбленного Айзы, об интимных подробностях прошлых отношений его девушки.

«Только парни Айзы знают, какой стручок у Гуфа! С прошедшим!» — написала актриса.

Муцениеце нисколько не смутилась от такого текста. По ее мнению, такому человеку, как Олег Майами, можно написать что угодно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Муцениеце рассказала об «обидах» Прилучного после развода.