Россия вернет подаренную Лаврову в Сараево икону для уточнения ее происхождения

Россия вернет подаренную Лаврову в Сараево икону для уточнения ее происхождения
Икона была подарена Лаврову председателем Президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком. Фото: Администрация Президента

Украинская икона XVIII века, подаренная властями Боснии и Герцеговины главе МИД России Сергею Лаврову, вернется к дарителям.

Как сообщает ТАСС, написанную в Луганске икону возвратят дарителям для дальнейшего уточнения ее истории по линии Интерпола.

Позолоченная икона XVIII века была подарена Лаврову председателем Президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком в ходе визита главы дипведомства РФ в БиГ 14 декабря. Агентство Srna опубликовало фото красной сургучной печати, расположенной на обратной стороне иконы. На ней заметен оттиск: «УРСР. Народный комитет образования. Укрнаука. Одесская краевая комиссия».

Посольство Украины в БиГ направило в МИД республики ноту с требованием вернуть икону из Луганска украинской стороне. Посольство интересовалось, как икона попала в Боснию и Герцеговину.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что посол Украины предложил отобрать Крым силой.

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