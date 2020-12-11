Посол Украины предложил отобрать Крым силой

Посол Украины предложил отобрать Крым силой
Киев должен собрать армию и планировать военные операции по захвату Крыма, заявил дипломат. Фото: Pixabay

Бывший представитель Украины на переговорах по Донбассу, бывший посол страны в Минске Роман Бессмертный призвал вернуть Крым Украине военным путем.

В эфире крымско-татарского телеканала ATR дипломат заявил, что за пять лет после передачи полуострова Украина могла восстановить контроль над Крымом путем мирной интеграции. По его словам, решить эту проблему можно только одним способом — возвращением территории силой.

Бессмертный добавил, что для начала украинские власти должны отселить с полуострова всех, «кто лоялен». А после Киев должен собрать армию и планировать военные операции, заявил дипломат.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что НАТО обвиняет Россию в наращивании мощи в Крыму. Организация решила ответить на это усилением своего присутствия в указанном регионе.

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