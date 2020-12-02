НАТО обвиняет Россию в наращивании мощи в Крыму

НАТО обвиняет Россию в наращивании мощи в Крыму
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото: instagram/jensstoltenberg

Североатлантический альянс обвинил Россию в наращивании военной мощи на Крымском полуострове и Черном море. Организация решила ответить на это усилением своего присутствия в указанном регионе.

Об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил по итогам второго дня заседаний. По его словам, Россия по-прежнему нарушает территориальную целостность Украины и Грузии. Он отметил, что Россия наращивает свою военную мощь в Крыму и продолжает развертывать силы в черноморском регионе. Столтенберг подчеркнул, что альянс отвечает на это усилением своего присутствия на суше, воде и в воздухе.

Генсек НАТО добавил, что главы МИД НАТО обсудили дальнейшие действия по укреплению диалога с Украиной и Грузией.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Си Цзиньпин заявил о подготовке к войне.

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