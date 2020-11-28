Си Цзиньпин заявил о подготовке к войне

Лидер Китая призвал военных не бояться смерти и готовиться к победам.

Лидер Китая Си Цзиньпин обратился к военным и призвал их готовиться к войне. Он отметил, что им не стоит бояться смерти и нужно стремиться к победам. Об этом сообщает Daily Mail.

Напоминаем, что 1 ноября политолог заявил об обострении конфликта между Китаем и США. Эксперт допускает, что недалеко до вооруженного противостояния. В происходящем винят главу Америки Дональда Трампа, который развязал торговую войну. Так, например, он пытается вывести бизнес китайских фирм. Также страны ссорятся из-за Корейского полуострова.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в США разрешили использовать электрический стул, расстрел и газ при смертной казни. Министерство юстиции США расширило нормы осуществления смертной