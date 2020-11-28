В США разрешили использовать электрический стул, расстрел и газ при смертной казни

В США разрешили использовать электрический стул, расстрел и газ при смертной казни
Смертную казнь вновь разрешили в США еще в 1976 году. Фото: pixabay

Министерство юстиции США расширило нормы осуществления смертной казни. Теперь федеральных преступников могут казнить не только с помощью смертельной инъекции, но так применяя газовую камеру, электрический стул и расстрел.

Правки начнут действовать с 24 декабря 2020 года. Вероятно, изменения вызваны тем, что фармкомпании зачастую отказываются предоставлять властям препараты для смертельных инъекций, поэтому штаты вынуждены прибегать к альтернативным методам казни осужденных.

Напомним, что смертная казнь в Соединенных Штатах была восстановлена в 1976 году. За это время высшую меру наказания применили к 1,5 тысячам заключённых. Сейчас в федеральных тюрьмах США содержатся около 60 приговоренных к казни.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что федеральный суд США отложил смертную казнь преступницы из-за коронавируса у её адвокатов.

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смертная казнь США


 

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