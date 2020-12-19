Беглов изменил закон о «наливайках» в Петербурге

В Петербурге внесли изменения в закон о "наливайках". Фото: Pixabay

В Петербурге внесли изменения в закон о "наливайках". Фото: Pixabay

Губернатор Петербурга подписал документ, утверждающий изменения в закон о «наливайках». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Согласно изменениям, точки общепита, расположенные в многоквартирных домах или рядом с ними, в которых площадь зала обслуживания составляет не менее 20 квадратных метров, могут торговать алкоголем в розницу до 1 января 2022 года.

С 1 января 2020 года алкоголь можно будет продавать в «наливайках», если зал обслуживания имеет площадь не менее 50 квадратных метрах и располагается в «хрущевках» 1957-1970 годов постройки или в панельных домах, построенных в 1970-1980 годах.

В Смольном отметили, что рестораны и бары, расположенные в иных многоквартирных домах, с 1 января 2022 году смогут продавать алкоголь, если их общая площадь составляет не менее 20 квадратных метров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что депутаты ЗакСа окончательно утвердили поправки к закону о «наливайках».