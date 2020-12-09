Депутаты ЗакСа окончательно утвердили поправки к закону о «наливайках»

В среду, 9 декабря, в Мариинском дворце состоялось плановое заседание парламентариев Северной столицы. В ходе совещания депутаты в третьем чтении утвердили исправленный закон «о наливайках».

Согласно документу, минимальная площадь зала обслуживания в заведениях, где можно заказать алкоголь, снижена до 20 квадратных метров. «Наливайки» в многоквартирных домах могут располагаться, только если их площадь превышает 50 квадратных метров.

Измененный закон начнет действовать с 1 января следующего года. Пункт о 50 «квадратах» вступит в силу на год позже — 1 января 2022 года. Одобренный депутатами, исправленный закон направили на подпись губернатору Петербурга Александру Беглову.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, как изменялся закон «о наливайках», разработанный депутатом Денисом Четырбоком.