Новый «закон о наливайках» дошел до ЗакСа: депутаты исправляют то, что уже приняли

В Петербурге депутаты Законодательного собрания рассмотрели в первом чтении новую редакцию «закона о наливайках». Им предстоит исправить положения, которые уже были приняты парламентом ранее.

Изменения в первом чтении поддержали на заседании петербургского парламента в среду, 18 ноября.

«Закон о наливайках» был принят петербургскими депутатами в этом году. Парламентарии запретили торговлю алкоголем в разлив в многоквартирных домах. Под запрет попали заведения с залом обслуживания площадью менее 50 квадратных метров. Посыл депутатов был таким: покончить с рюмочными и незаконной торговлей алкоголя под видом бара. Авторы инициативы указывали на то, что жители таких домов регулярно жалуются пьяные «концерты» под окнами.

Другая точка зрения появилась уже после того, как закон был принят. Эксперты указывали на то, что изменения в закон спровоцирует рост цен на аренду. Кроме того, под угрозой закрытия оказались «авторские бары» — небольшие заведения, реализующие крафтовые напитки.

Поспешность решения ЗакСа признали в Смольном.

В результате под запрет попадут заведения, чья площадь составляет меньше 20 «квадратов». Для «хрущевок» постройки 1957-1970 годов или «панелек» 1970-1980 годов требования остались прежними. Норма о 50 квадратных метрах заработать должна на год позже, в 2022-м году.

При этом закон не коснется новых жилых комплексов, которые проектировались с коммерческими помещениями на первых этажах. Предполагается, что к ним будут применять сниженные требования о 20 «квадратах».

По словам спикера Вячеслава Макарова, на этот раз законопроект готовили «долго и тщательно».

«Эти дома и так невелики по площади, и разрешать устраивать там кафе и бары буквально «на пяточке», в подъезде — значит только создавать проблемы жильцам», — высказался Макаров о «наливайках» в «хрущевках» и «панельках».

Как писала gazeta.spb.ru, в настоящее время в Петербурге также обсуждают возможность продлить продажу алкоголя. Сегодня продавать такие напитки в Северной столице можно до 22:00. Депутаты хотят продлить это время на час, до 23:00. Парламентарии рассчитывают, что это поможет в борьбе с нелегальной торговлей алкоголем.