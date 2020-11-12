В Петербурге могут продлить время продажи алкоголя, пока приживается закон «о наливайках»

В Петербурге могут на час продлить продажу алкоголя. Пока изменения только обсуждают. Предполагается, что они помогут в борьбе с нелегальной продажей алкоголя. Парламентарии давно пытаются предпринимать шаги в этом направлении. Отметим, что принятый закон «о наливайках» вышел, как первый блин, — комом.

О возможных изменениях сообщил депутат Законодательного собрания Петербурга Денис Четырбок. Инициативу пока планируют обсудить в рамках заседания парламентского комитета по законодательству, которое состоится в пятницу, 13 ноября. Парламентарии предлагают изменить время разрешенной розничной продажи алкоголя – не до 22:00, как сейчас, а до 23:00. Предполагается, что это поможет в борьбе с нелегальной продажей алкоголя.

Отметим, что другие шаги, которые были приняты депутатами в этом направлении, принесли проблем не меньше, чем пользы. Речь идет о так называемом законе «о наливайках». Инициатива уже была одобрена в третьем чтении и должна вступить в силу с нового года.

В начальной версии закон запрещал торговлю алкоголем в разлив в жилых домах, где площадь зала составляет менее 50 «квадратов».

Бизнес и горожане оказались не в восторге от изменений. Под угрозой оказались не только «наливайки», но и «авторские бары». Эксперты при этом отмечали, что изменения приведут к росту арендной платы, а также просто вернут культуру распития спиртного в парадных.

Губернатор Александр Беглов называл решение депутатов поспешным. В результате при ЗакСе была создана рабочая группа, которая предложила закрыть заведения, размер залов которых не превышает 20 «квадратов».

В октябре этого года спикер ЗакСа Вячеслав Макаров заявлял, что закон будет изменен, а его действие могут отложить до 2022-го года. Он также предложил отправить обращение в Минфин с целью уточнить минимальные цены на алкоголь, продаваемый в розлив, чтобы установить розничные цены на пиво и в 3 раза увеличить стоимость водки.

Позже депутат Денис Четырбок разъяснил, что в законе, действительно, появится показатель в 20 квадратных метров. При этом требование о 50 «квадратах» сохранится для точек общепита, которые расположены в «хрущевках» 1957-1970 годов постройки и «панельках», построенных с 1970 по 1980 годы.