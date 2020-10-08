Скандальный законопроект «о наливайках» в Петербурге могут отложить до 2022 года

Изменения в законопроекте о "наливайках". Фото: Пресс-служба комитета по законодательству

Изменения в законопроекте о "наливайках". Фото: Пресс-служба комитета по законодательству

В Северной столице закон, ограничивающий продажу алкоголя в жилых домах, будет видоизменен. Об этом сообщили 78.ru со ссылкой на спикера рабочей группы городского парламента Вячеслава Макарова.

До этого депутаты законодательного собрания планировали к 2021 запретить торговлю алкоголем в разлив в жилых домах, где площадь зала составляет меньше 50 метров. Против этого выступило большое количество горожан, подписавших петицию рестораторов против нововведения. Губернатор Петербурга Александр Беглов назвал решение депутатов поспешным.

Напомним, что для решения конфликта, была создана рабочая группа в городском парламенте. Приняв комментарии всех сторон, депутаты практически отказались от первоначального законопроекта, но при этом выдвинули новые ограничения. Минимальный размер зала должен составлять теперь не 50 метров, а 20. Кроме спальных районов, где планируют оставить предыдущее значение площади залов.

Также Вячеслав Макаров предложил перенести нововведение до 2022 года и отправить обращение в Минфин с целью уточнить минимальные цены на алкоголь, продаваемый в розлив. А именно, чтобы установить розничные цены на пиво и в 3 раза увеличить стоимость водки.

Данные меры планируется принять, чтобы избавиться от «наливаек», которые продают алкоголь ночью в обход действующих ограничений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что власти Петербурга назвали условия, при которых будут снова закрыты торговые центры и магазины.