Власти Петербурга рассказали при каких условиях снова закроют торговые центры и магазины

В Смольном рассматривают варианты введения повторных ограничительных мер для малого и среднего бизнеса, когда в городе начнётся вторая волна распространения коронавирусной инфекции. Об этом стало известно после прошедшего заседания с участием вице-губернатора Петербурга Евгения Елина.

На данный момент, власти города не планируют вводить ограничительные меры, которые были прошлой весной в разгар эпидемии. При этом, если увеличится количество госпитализаций с коронавирусом и будет резкая нехватка койко-мест в палатах больниц, то в Петербурге могут снова начаться ограничительные меры в полном объеме с закрытием магазинов и торговых центров.

Напомним, что ранее губернатор Александр Беглов сообщил об открытии двух больниц для борьбы с коронавирусом. С 12 октября в Петербурге начнут принимать ковидных пациентов в госпитале ветеранов войн на Народной, а также во временном полевом госпитале в павильонах «Ленэкспо».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в России за прошедшие сутки выявлено более 11 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией.