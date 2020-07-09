Эксперты: закрытие маленьких баров приведет к росту аренды и пьянству в парадных

Представители барной индустрии рассказали, как отразится законопроект о закрытии рюмочных и «наливаек» площадью до 50 кв. метров, на бизнесе и городе. Они уверены: это приведет к росту арендной платы и вернет культуру распития спиртного в подъездах.

Автором законопроекта выступил депутат от фракции «Единая Россия» Денис Четырбок. Инициативу одобрили в окончательном третьем чтении. В силу она вступит с 1 января 2021 года. Целью законопроекта было закрытие «наливаек» в жилых домах, из-за которых людям приходиться соседствовать с шумом и грязью. Однако под запрет также попали «приличные» игроки со своей культурой и атмосферой, пишет «Мойка78».

Владельцы баров видят три выхода: закрыться, переехать в другое помещение и «нарастить» метры. Второй способ приведет к росту спроса на подходящие локации, а следовательно — цене на них. В нынешней экономической ситуации это потянут не многие. Такая тенденция также отразиться на ценах в заведении, отметил бывший владелец бара, специалист по продаже готового бизнеса Иван Волков.

Совладелец бара Depeche Mode Дан Липавецкий заявил, что планирует решать вопрос о «наращивании» площади. Сейчас площадь торгового зала в баре около 40 кв. метров, общая — 48 кв. метров. Для этого необходимо внести изменения в кадастровый реестр, что не так просто.