Стало известно, как в Петербурге изменят «закон о наливайках»

В Мариинском дворце представили проект закона, который скорректирует так называемый «закон о наливайках». Теперь он может быть принят 1 января следующего года.

О документе в пятницу, 16 октября, рассказал глава комитета по законодательству ЗакСа Денис Четырбок.

Среди основным изменений, которые предполагает законопроект, – снижение минимальной площади зала обслуживания до 20 «квадратов». При этом требование о 50 «квадратах» сохранится для точек общепита, которые расположены в «хрущевках» 1957-1970 годов постройки и «панелек», построенных с 1970 по 1980 годы.

Кроме того, в законе закрепится единое определение площади зала обслуживания.

Ожидается, что изменения вступят в силу 1 января следующего года. При этом норма о 50 «квадратах» заработает годом позже.

Документ планируют принять в первоочередном порядке до конца этого года.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге изменят закон, который ограничивает продажу алкоголя в жилых домах. До этого депутаты Законодательного собрания планировали к 2021 запретить торговлю алкоголем в разлив в жилых домах, где площадь зала составляет меньше 50 метров. Горожан и предпринимателей такие изменения не устроили.