В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой

В работе соцсети &#171;ВКонтакте&#187; произошел сбой
В работе соцсети "ВКонтакте" зафиксировали сбой. Фото: pixabay

Российские пользователи массово жалуются на сбои в работе социальной сети «ВКонтакте». Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который мониторит работу часто используемых интернет-ресурсов.

Самой частой проблемой стали сбои в работе сайта — они произошли у 67% пользователей. Также россияне жалуются на трудности при отправке сообщений — 28%, а также при входе в аккаунт — 4%. Сбои в работе социальной сети зафиксированы в европейской части страны.

По данным Downdetector, на 15:52 мск зафиксировано около 3,7 тыс. сбоев.

Позже в компании сообщили, что соцсеть восстановила работу после кратковременных неполадок.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в работе Telegram по всему миру произошел массовый сбой.

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