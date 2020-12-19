В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой

Российские пользователи массово жалуются на сбои в работе социальной сети «ВКонтакте». Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который мониторит работу часто используемых интернет-ресурсов.

Самой частой проблемой стали сбои в работе сайта — они произошли у 67% пользователей. Также россияне жалуются на трудности при отправке сообщений — 28%, а также при входе в аккаунт — 4%. Сбои в работе социальной сети зафиксированы в европейской части страны.

По данным Downdetector, на 15:52 мск зафиксировано около 3,7 тыс. сбоев.

Позже в компании сообщили, что соцсеть восстановила работу после кратковременных неполадок.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в работе Telegram по всему миру произошел массовый сбой.