В работе Telegram по всему миру произошел массовый сбой

В работе Telegram по всему миру произошел массовый сбой
Telegram работает с перебоями уже больше часа. Фото: pixabay

В среду, 16 декабря, в странах Европы и Ближнего Востока произошел крупный сбой в работе мессенджера Telegram. Массово жалуются на отсутствие доступа к сервису и пользователи из России.

По состоянию на 16:18 московского времени сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных инетрнет-ресурсов, зафиксировали более 24,5 тысяч отчетов о неполадках в работе мессенджера. Чаще всего жители России жаловались на невозможность подключения (89%) и невозможность отправки сообщений (10%).

Активнее всего о сбое в Telegram сообщали пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга. Аналогичные отчеты зарегистрированы и от жителей Белоруссии, Украины и других стран. Администрация мессенджера написала в Twitter, что специалисты уже занимаются устранением неполадок, и принесла извинения за неудобства. На данный момент работает примерно у половины пользователей, которых затронул сбой.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что совсем недавно массово «упали» сервисы Google.

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