В работе Google произошел массовый сбой

В работе сервисов Google произошел глобальный сбой.

Согласно данным онлайн-сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, с неполадками в работе Google столкнулись жители США, Австралии, Испании, Великобритании, Дании, Германии, Нидерландов и Венгрии. В России с проблемами столкнулись жители Москвы и Ставрополя.

Большинство пользователей сайта Google (68%) жаловались на том, что не могут войти в свою учетную запись. Кроме того, 31% опрошенных пожаловались на проблемы в работе поискового сервиса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Павел Дуров отреагировал на предложение депутатов Госдумы Федота Тумусова и Дмитрия Ионина о разблокировке Telegram в России. Основатель мессенджера убежден, что это хорошая идея.