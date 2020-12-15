В работе Google произошел массовый сбой

В работе Google произошел массовый сбой
Пользователи пожаловались на сбои в работе Google. Фото: Pixabay

В работе сервисов Google произошел глобальный сбой.

Согласно данным онлайн-сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, с неполадками в работе Google столкнулись жители США, Австралии, Испании, Великобритании, Дании, Германии, Нидерландов и Венгрии. В России с проблемами столкнулись жители Москвы и Ставрополя.

Большинство пользователей сайта Google (68%) жаловались на том, что не могут войти в свою учетную запись. Кроме того, 31% опрошенных пожаловались на проблемы в работе поискового сервиса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Павел Дуров отреагировал на предложение депутатов Госдумы Федота Тумусова и Дмитрия Ионина о разблокировке Telegram в России. Основатель мессенджера убежден, что это хорошая идея.

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