Олег Тиньков заявил о полной ремиссии после пересадки костного мозга

Основатель TCS Group, в которую входит банк «Тинькофф», Олег Тиньков сообщил, что у него наступила полная ремиссия после пересадки костного мозга.

В начале весны 2020 года Тиньков объявил со своей болезни. Ему диагностировали острую форму лейкемии. Летом бизнесмен сообщил, что собирается сделать пересадку костного мозга. После трансплантации врачи заявили, что Тиньков полностью выздоровеет только в середине 2021 года.

Бизнесмен рассказал в своем Instagram-аккаунте, что на 163-й день со дня трансплантации пришли молекулярные анализы костного мозга. Они показали, что пациент вышел в полную ремиссию.

По словам Тинькова, впереди еще много работы и несколько месяцев восстановления.

«Нужно победить свой небольшой GvHD (реакция «трансплантант против хозяина». — Прим. ред.), поменять группу крови на донорскую, восстанавливаться и реабилитироваться», — пояснил он.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Тиньков рассказал, когда полностью выздоровеет.