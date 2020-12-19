Развеян миф о пользе зеленых овощей и фруктов

Развеян миф о пользе зеленых овощей и фруктов
Врачи развеяли миф о пользе зеленых овощей и фруктов. Фото: Pixabay

Врач высшей категории, диетолог Екатерина Бурляева разрушила миф о том, что самыми полезными являются фрукты и овощи зеленого цвета.

По ее словам, для получения необходимых витаминов и полезных веществ необходимо употреблять растительную пищу всех цветов.

Например, в красных, темно-бордовых и почти черных содержится ликопин, который замедляет развитие атеросклеротических изменений в сосудах и снижающий риск возникновения онкозаболеваний, а также антоцианы, улучшающие зрение, сообщают «Аргументам и фактам».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что специалист советует соблюдать средиземноморскую диету. Исследования показывают, что при таком рационе уменьшается количество воспалений в организме. Эксперт по антивозрастной медицине рассказала, что в меню диеты делается упор на разноцветные овощи, фрукты и правильные жиры.

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