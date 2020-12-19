Фоторепортаж Gazeta.Spb: На Манежной площади открылась главная Рождественская ярмарка

Фоторепортаж Gazeta.Spb: На Манежной площади открылась главная Рождественская ярмарка
На Манежной площади открылась главная Рождественская ярмарка Фото: GazetaSPb / Николай Овсянников

На Манежной площади в центре Петербурга отрылась главная Рождественская ярмарка.

На Манежной площади открылась главная Рождественская ярмарка Фото: GazetaSPb / Николай Овсянников

Ярмарку организовал Центр контроля качества товаров, работ и услуг. Главными героями праздника в этом году стали персонажи сказки «Щелкунчик и мышиный король». Декоративные элементы в виде Щелкунчика и Мари встречают гостей на Малой Садовой улице.

На Манежной площади открылась главная Рождественская ярмарка Фото: GazetaSPb / Николай Овсянников

В 2020 году пандемия коронавирусной инфекции внесла коррективы в планы организаторов ярмарки. По этой причине главная городская ярмарка без катка, каруселей, концертов и мастер-классов.

На Манежной площади открылась главная Рождественская ярмарка Фото: GazetaSPb / Николай Овсянников

Количестве посетителей ограничивать не стали, но гости должны соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

На Манежной площади открылась главная Рождественская ярмарка Фото: GazetaSPb / Николай Овсянников

На Рождественской ярмарке петербуржцы и гости города могут посетить 118 торговых павильонов, в том числе 35 точек общепита. Кроме того, на ярмарке будут продаваться сувениры, новогодние игрушки и изделия народных промыслов.

На Манежной площади открылась главная Рождественская ярмарка Фото: GazetaSPb / Николай Овсянников

Главными украшениями Манежной площади стали новогодняя ель, мерцающие гирлянды и световая арка.

На Манежной площади открылась главная Рождественская ярмарка Фото: GazetaSPb / Николай Овсянников

Юбилейная ярмарка продлится до 10 января.

На Манежной площади открылась главная Рождественская ярмарка Фото: GazetaSPb / Николай Овсянников

В связи с проведением XV Рождественской ярмарки для движения будут перекрыты несколько улиц. Ограничения будут действовать с 24 ноября по 24 января. В этот период движение транспорта будет прекращено по Кленовой улице до Манежной площади, Итальянской улицы от улицы Садовой до Манежной площади.

На Манежной площади открылась главная Рождественская ярмарка Фото: GazetaSPb / Николай Овсянников

Кроме того, с полуночи 24 ноября до полуночи 24 января движение автотранспорта будет ограничено по Кленовой улице на участке от Инженерной улице до улицы Замковой.

На Манежной площади открылась главная Рождественская ярмарка Фото: GazetaSPb / Николай Овсянников

Мероприятие проводится на открытом воздухе, будут соблюдены все требования санитарной безопасности.

На Манежной площади открылась главная Рождественская ярмарка Фото: GazetaSPb / Николай Овсянников

На Рождественской ярмарке установлено 118 торговых павильонов.

На Манежной площади открылась главная Рождественская ярмарка Фото: GazetaSPb / Николай Овсянников

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Манежной площади заработает новогодняя ярмарка. В домиках, установленных заранее, начнут продавать разные праздничные безделушки.

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