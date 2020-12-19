Фоторепортаж Gazeta.Spb: На Манежной площади открылась главная Рождественская ярмарка

На Манежной площади в центре Петербурга отрылась главная Рождественская ярмарка.

Ярмарку организовал Центр контроля качества товаров, работ и услуг. Главными героями праздника в этом году стали персонажи сказки «Щелкунчик и мышиный король». Декоративные элементы в виде Щелкунчика и Мари встречают гостей на Малой Садовой улице.

В 2020 году пандемия коронавирусной инфекции внесла коррективы в планы организаторов ярмарки. По этой причине главная городская ярмарка без катка, каруселей, концертов и мастер-классов.

Количестве посетителей ограничивать не стали, но гости должны соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

На Рождественской ярмарке петербуржцы и гости города могут посетить 118 торговых павильонов, в том числе 35 точек общепита. Кроме того, на ярмарке будут продаваться сувениры, новогодние игрушки и изделия народных промыслов.

Главными украшениями Манежной площади стали новогодняя ель, мерцающие гирлянды и световая арка.

Юбилейная ярмарка продлится до 10 января.

В связи с проведением XV Рождественской ярмарки для движения будут перекрыты несколько улиц. Ограничения будут действовать с 24 ноября по 24 января. В этот период движение транспорта будет прекращено по Кленовой улице до Манежной площади, Итальянской улицы от улицы Садовой до Манежной площади.

Кроме того, с полуночи 24 ноября до полуночи 24 января движение автотранспорта будет ограничено по Кленовой улице на участке от Инженерной улице до улицы Замковой.

Мероприятие проводится на открытом воздухе, будут соблюдены все требования санитарной безопасности.

На Рождественской ярмарке установлено 118 торговых павильонов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Манежной площади заработает новогодняя ярмарка. В домиках, установленных заранее, начнут продавать разные праздничные безделушки.