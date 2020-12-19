Месси забил 643-й мяч за «Барселону» и повторил рекорд Пеле по голам за один клуб

Капитан «Барселоны» Лионель Месси повторил рекорд бывшего игрока сборной Бразилии Пеле по количеству голов за один клуб.

Аргентинец забил 643-й гол за каталонский клуб – в матче с «Валенсией».

Столько же Пеле забил за «Сантос». Месси защищает цвета «Барселоны» с 2003 года. Пеле выступал в составе «Сантоса» в период с 1956 по 1974 год.

Пеле выразил свое восхищение и поздравил футболиста Лионеля Месси.

«Как и ты, я знаю, что значит любить надевать одну и ту же футболку каждый день. Как и ты, я знаю, что нет ничего лучше места, где ты чувствуешь себя как дома. Поздравляю тебя с историческим рекордом, Лионель», — написал Пеле на своей странице в Instagram.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что за минувший год 33-летний участник испанского клуба и сборной Аргентины приумножил свое состояние на 126 миллионов долларов. Немногим меньше заработал нападающий «Ювентуса» и футболист португальской сборной Криштиану Роналду.