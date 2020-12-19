«Меня приглашают туда»: Виктория Боня намекнула, что может стать ведущей «Дома-3»

Новость о закрытии популярного шоу «Дом-2» взбудоражила Интернет. Многие пользователи Сети обрадовались закрытию проекта. Но часть фанатов реалити-шоу уже обсуждают его перезапуск — «Дом-3».

Кроме того, популярная телеведущая и модель Виктория Боня заявила, что проект вовсе не закрывается, а только перестает выходить на телеканале ТНТ, сообщает popcake.tv. Боня намекнула, что может стать новой ведущей проекта.

«Ничего не закрывают! Меня приглашают туда. Как думаете, в качестве кого?», — отметила она.

Популярное телешоу «Дом-2», которое выходило в эфир более 15 лет, будет закрыто. Об этом стало известно вечером 18 декабря. Многие известные его участники комментируют закрытие телепроекта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что бывшая участница «Дома»-2» Ольга Бузова прокомментировала закрытие реалити-шоу. Она считает, проект «изменил российское телевидение». Об этом экс-соведушая программы написала в своем Instagram-аккаунте.