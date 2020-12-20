Канделаки о лишении России флага и гимна на Олимпиаде: «Это катастрофа»

Гендиректор телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки назвала катастрофой лишение России флага и гимна на международных соревнованиях в течении двух лет.

Она отметила, что в порочной системе распространения участвовали многие страны, при том, что наказанию подверглась лишь Россия.

«Мы не должны, я так понимаю, в их понимании промоутировать как бы страну, которая способствовала развитию допинговой системы. Для нас это, конечно, катастрофа», — высказалась Канделаки.

Спортивный арбитражный суд вынес решение, согласно которому российские спортсмены на два года лишились флага и гимна страны на Чемпионатах мира и Олимпийских играх до 2022 года. Об этом сообщает ТАСС. Спортсмены смогут носить форму, которая содержит цвета национального флага, но во время мероприятий не будет звучать гимн РФ. Во время выступлений будет отмечено, что перед зрителями – «нейтральный атлет». Болельщики при этом смогут вывешивать флаги.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дмитрий Васильев сравнил использование допинга с распространением наркотиков.