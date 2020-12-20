Пугачева раскрыла свой главный секрет молодости

Алла Пугачева поделилась секретом того, как ей удается так молодо выглядеть в свои 71.

Примадонна делится в соцсетях своими фотографиями, поражая поклонников помолодевшей внешностью. В эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ она призналась, что обращается к профессиональным врачам.

«У меня просто хорошая кожа и хорошие друзья — пластические хирурги», — сказала она.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Пугачева не хочет, чтобы Бузова пела на «Голубом огоньке». Артистка считает, что у многих популярных звезд нет голоса.