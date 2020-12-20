Коронавирус унес жизни еще 73 петербуржцев

Коронавирус унес жизни еще 73 петербуржцев
Коронавирус продолжает набирать обороты. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin-1-7

В Петербурге за сутки от коронавируса скончались 73 пациента. Город занял второе место в России по смертям от новой болезни.

Об этом стало известно в воскресенье, 20 декабря. Как сообщил портал «СтопКоронавирус.РФ», все пациенты сдали положительные тесты на COVID-19.

Кроме того, за указанный период на наличие коронавируса проверились 39 838 петербуржцев. Под наблюдением специалистов находится 1 699 человек. Из них 9 — в обсерваторе, 1 272 — контактные, 418 — на самоизоляции.

Болезнь подтвердилась у 3 759 местных жителей. Из больниц выписали 2 326 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вирусологи огласили полный список симптомов, которые пациенты испытывают после COVID.

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