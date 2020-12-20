Вирусологи огласили полный список симптомов, которые пациенты испытывают после COVID

Вирусологи огласили полный список симптомов, которые пациенты испытывают после COVID
Перенесшие COVID-19 на протяжении долгого времени могут страдать также от болей в животе, тошноты, диареи и анорексии. Фото: pixabay.com

Национальный институт здоровья и клинического совершенствования Великобритании (NICE) перечислил симптомы, которые испытывают пациенты, переболевшие коронавирусом.

Так, перенесшие COVID-19 испытывают усталость, может наблюдаться высокая температура, когнитивные нарушения, головная боль, покалывание и онемение конечностей, а также нарушение сна.

В докладе, опубликованном на официальном портале института, отмечается, что пациенты после болезни на протяжении долгого времени могут испытывать боли в животе, груди, тошноту, диарею и даже приобрести признаки анорексии.

Кроме того, новая болезнь способна спровоцировать депрессию и состояния близкие к паническим атакам.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что медики предупредили об опасности применения витаминов при коронавирусе.

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