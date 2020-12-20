В Петербурге 21 декабря похолодает

В понедельник, 21 декабря, в Петербурге ожидается облачная погода.

Существенных осадков не ожидается, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу. По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ветер южного, юго-западного направления будет дуть со скоростью 6-11 метра в секунду.

Столбики термометров покажут от 0 до +2 градусов. Опасные метеорологические явления не ожидаются.

Атмосферное давление будет в ночное время суток мало меняться, а днем слабо понижаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что главное управление МЧС по Санкт-Петербургу предупреждает горожан, что, хотя завтра ожидается малооблачная погода без осадков, стоит приготовиться к морозам.