В Петербурге 21 декабря похолодает

В Петербурге 21 декабря похолодает
Прогноз погоды на 21 декабря. Фото: СПб ГУП "Горэлектротранс"

В понедельник, 21 декабря, в Петербурге ожидается облачная погода.

Существенных осадков не ожидается, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу. По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ветер южного, юго-западного направления будет дуть со скоростью 6-11 метра в секунду.

Столбики термометров покажут от 0 до +2 градусов. Опасные метеорологические явления не ожидаются.

Атмосферное давление будет в ночное время суток мало меняться, а днем слабо понижаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что главное управление МЧС по Санкт-Петербургу предупреждает горожан, что, хотя завтра ожидается малооблачная погода без осадков, стоит приготовиться к морозам.

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