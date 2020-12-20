В Ленинградской области выявлен 227 новых случая коронавируса

В Ленобласти выявлен 227 новых случая коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией на территории РФ.

На 20 декабря в Ленобласти зафиксировано 20 626 подтвержденных случаев заражения коронавирусом Covid-19. Скончались 189 человек. Полностью вылечились от вируса на сегодня в регионе 18 531 человек. Уровень летальности на сегодня составляет: 0.92%.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 848 377 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 50 858 летальных исходов, выздоровело 2 275 657 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что медики предупредили об опасности применения витаминов при коронавирусе. Россиянам напомнили, что самолечение может привести к осложнениям.