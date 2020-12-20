Неизвестный выстрелил молодому человеку в голову в Москве

На юго-востоке Москвы неизвестный выстрелил в молодого человека из травматического оружия.

Инцидент произошел в поселке Некрасовка на улице Маресьева, сообщает РЕН ТВ. Злоумышленник успел скрыться с места происшествия.

Сообщается, что 19-летний юноша получил ранение в голову. При этом он остался в сознании. Информация о его состоянии не сообщается.

Сейчас проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в полицию позвонил петербуржец и сообщил о стрельбе во дворе дома №17 по улице Ольги Берггольц. По его словам, из пистолета стрелял мужчина, который был в компании с неизвестным.