В России подготовят законопроект о зарплатам родителям

Партия «Справедливая Россия» разработает проект закона о ежемесячных выплатах родителям до достижения детьми совершеннолетнего возраста.

Об этом депутат Госдумы Олег Шеин сообщил в своем Telegram-канале. По его словам, депутаты будут разрабатывать закон, несмотря на то, что многие не верят в возможность его реализации. Он отметил, что 15 лет назад, когда партия впервые предложила идею материнского капитала, тоже никто не верил.

Шеин отметил, что инициатива о необходимости родительских выплат вызвала большой резонанс. Идею поддержали глава комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы Ярослав Нилов, коллеги депутата из Общественной палаты, а также национальный родительский комитет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что более 100 тыс. россиян запросили «новогодние» выплаты для детей.