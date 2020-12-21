В Петербурге нашли еще 3752 случая заражения COVID-19

В Санкт-Петербурге коронавирусная пандемия не сдает свои позиции. За минувшие сутки в городе подтвердили 3752 случая заражения коронавирусом.

Об этом стало известно в понедельник утром, 21 декабря. По данным оперштаба по мониторингу ситуации с COVID-19, Северная столица остается на втором месте среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом.

На первом месте по-прежнему находится Москва, где выявили 7797 инфицированных коронавирусом за сутки. На третьем месте, после Петербурга, снова оказалось Подмосковье, где подтвердили еще 1523 случая заражения ковидом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре объяснили, что нельзя делать после вакцинации от коронавируса. После введения вакцины от коронавирусной инфекции привитый человек должен соблюдать ряд правил.