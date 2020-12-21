В Роспотребнадзоре объяснили, что нельзя делать после вакцинации от коронавируса

В Роспотребнадзоре объяснили, что нельзя делать после вакцинации от коронавируса
Население прививают вакциной "Спутник V". Фото: официальный сайт вакцины

После введения вакцины от коронавирусной инфекции привитый человек должен соблюдать ряд правил, чтобы добиться желаемого эффекта в виде защиты от вируса, сообщили в Роспотребнадзора.

Как сообщает РИА Новости, специалисты порекомендовали привитым россиянам избегать стрессов для организма, в том числе перегрева или переохлаждения. Кроме того, нежелательно употребление в пищу продуктов, которые могут спровоцировать аллергию, отметили в ведомстве.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что для пожилых россиян вакцинация против коронавируса может начаться на следующей неделе. Сейчас клинические испытания вакцины среди данной группы лиц подходят к концу. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

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