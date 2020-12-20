Для пожилых россиян вакцинация против коронавируса может начаться на следующей неделе

В Петербурге с начала пандемии зарегистрировано 200 813 случаев коронавируса. Фото: pixabay

В Петербурге с начала пандемии зарегистрировано 200 813 случаев коронавируса. Фото: pixabay

В России на следующей неделе может начаться масштабная кампания по вакцинации против коронавируса россиян, возраст которых составляет от 60 лет. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Да, мы надеемся на это», — сказал он на вопрос о том, возможно ли начало вакцинации пожилых россиян на следующей неделе, сообщает ТАСС.

Сейчас клинические испытания вакцины среди данной группы лиц подходят к концу.

По последним данным, в Петербурге с начала пандемии зарегистрировано 200 813 случаев коронавируса, выздоровело 117 132 пациентов, число смертельных исходов достигло 6 840.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что медики предупредили об опасности применения витаминов при коронавирусе. Россиянам напомнили, что самолечение может привести к осложнениям.