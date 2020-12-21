Кем был ученый Каганский, тело которого нашли под окнами на Замшиной

В Санкт-Петербурге начали расследование уголовного дела 45-летнего ученого Александра Каганского. Его тело нашли под окнами дома на Замшиной улице. Gazeta.SPb рассказывает, что известно о происшествии и самом биологе, имя которого, как оказалось, знают во всем мире.

В полицию местная жительница позвонила в субботу, 19 декабря. Под окнами дома 29 корп.3 она заметила тело неизвестного мужчины. На вид погибшему было около 45 лет, лежал он в одних трусах.

Прибывшие на место правоохранители установили его личность – им оказался Александр Каганский.

На следующий день, 20 декабря, Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело об убийстве. Подробностей происшествия в ведомстве уточнять не стали, ответив лишь, что на теле погибшего мужчины зафиксировали признаки насильственной смерти.

По делу уже задержали подозреваемого 45-летнего местного жителя. В настоящее время правоохранители решают вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинений.

Между тем имя Александра Каганского известно в научных кругах как имя биолога, который занимался, в том числе раковыми исследованиями.

Известно, что закончил он кафедру биофизики в петербургском Политехе. Затем работал лабораториях США и Эдинбурга. В последнее время он возглавлял Центр геномной и регенеративной медицины Дальневосточного Федерального университета. Свою работу он посвятил поиску лекарства от рака. Он изучал растения, которые используются в традиционной медицине. Сам Каганский из-за онкологических заболеваний потерял обоих родителей.

Ученый стал одним из организаторов международного консорциума по изучению и сохранению биоразнообразия Земли Bio2Bio. Он также был одним из инициаторов создания в науке нового биомедицинского направления — синтетической эпигенетики.

Несмотря на мировую известность, активной жизни в социальных сетях, судя по всему, у ученого в последние годы не было. Свою страницу в Instagram он бросил, опубликовав несколько десятков фотографий, в основном – пейзажных.