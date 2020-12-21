Владимир Путин возглавил новый Госсовет

Президент России Владимир Путин подписал указ о составе нового Госсовета, утвердив себя в качестве его главы.

Соответствующий документ опубликовали на интернет-портале правовой информации в понедельник, 21 декабря. В состав Госсовета вошли более 100 человек, включая губернаторов, спикеров Госдумы и Совета Федерации, полпредов, лидеров парламентских партий, чиновников, представителей общественных объединений.

Как сообщили «РИА Новости», при Путине будет работать 18 комиссий по социально-экономическому развитию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 25 ноября на заседании Госдумы приняли закон о создании Госсовета. Соответствующая инициатива принадлежала Владимиру Путину.