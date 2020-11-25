Депутаты Госдумы приняли закон о Госсовете

Депутаты Госдумы приняли закон о Госсовете
Принятый закон раскрывает понятие Госсовета, регулирует его функции и задачи, а также уточняет формирование органа и состав. Фото: Государственная Дума

В среду, 25 ноября, на заседании Государственной Думы в третьем, окончательном чтении приняли закон о создании Государственного совета.

Инициатива по созданию Госсовета принадлежит президенту Владимиру Путину, который предложил её на обсуждение нижней палате парламента в рамках осуществления поправок, внесенных в Конституцию РФ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее также высказывался о необходимости Госсовета для России, как для страны с федеративным устройством.

Госсовет, согласно поправке в статье 83 Конституции РФ, формируется главой государства с целью обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутаты Санкт-Петербурга обсудили законопроект о кальянных.

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